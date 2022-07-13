上市邁入二十週年，由台灣遊戲公司宇峻奧汀科技持續經營開發的PC多人線上網路遊戲《神州Online》，於7月13日正式推出紀念資料片『神州20』！歷經驚險虛空決戰而凱旋重返中原的五派義軍，必須在新資料片當中面對來自全新局勢的挑戰！

除了要重新適應自身功體的變化，也得致力平定南方沿海新區域的紛爭動亂，以尋得虛空門廊所在位置，阻止隨時可能從多重宇宙侵襲而來的極端禍患！

神州ONLINE 周年活動

為修回因仙元驟失而減弱的戰力，義軍群俠在新資料片會另闢全新的主屬性強化系統「武冠鋒雲錄」，藉由收錄古今中外神兵寶甲，填補鋒雲錄闕漏內容，進而化為角色的實際屬性值，以迎戰各地趁亂蜂起的匪類惡棍！

國產線上遊戲《神州Online》20週年 紀念資料片《神州20》7/13推出

國產線上遊戲《神州Online》20週年 紀念資料片《神州20》7/13推出

配合劇情新章節，遊戲中所有玩家角色能力、修煉機制、裝備藥符、技能煉製等各種原有系統與怪物，都會進行前所未有的數值壓縮！原先高達數千萬的能力值與隨手破億的傷害，將在壓縮後重新回調成較易辨別的萬位數字，新舊敵我攻防之間也將產生近似卻更具挑戰及變化的體感。

國產線上遊戲《神州Online》20週年 紀念資料片《神州20》7/13推出

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本次改版主要舞台：南遼地區，距離京城非遠，不僅擁有新的主線任務、寶物豐富的關卡，亦備有適合中階玩家練功的怪物，期待著已具江湖歷練的好手前去探訪！既有的長久型遊戲內容，例如終末之塔、虛空大秘境同樣保持定期更新，讓身負最頂端戰力的神人有大展身手的舞台！

國產線上遊戲《神州Online》20週年 紀念資料片《神州20》7/13推出

此外，慶祝遊戲順利營運達二十年里程碑，宇峻奧汀也特別舉行二十大活動，以及對新手毫無障礙的SNK刀劍格鬥大作《真侍魂 霸王丸地獄變》聯動內容。加入神州的武俠世界，現在正是時候！

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