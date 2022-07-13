今天在大聯盟場上天使以5：6不敵太空人，目前吞下一波5連敗，此戰他們派出「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)先發投球，他仍找不回過去身手，4局失3分包含1發全壘打，自責分率衝上4.00，但他幸運逃過敗投，天使7局攻下4分追平，不過球隊9局再失1分，還是讓勝利溜走，而主將大谷翔平2打數無安打，選到2次保送上壘。

July 12, 2022. Aledmys Diaz hits a double dinger in the 1st inning! taking the 2-0 vs the Los Angeles Angels, way to #levelup !!! pic.twitter.com/WId7XjJCV1 — forever astros♒️⚾️⚡️ (@myforeverastros) July 13, 2022

天使本季新援辛德加仍舊低迷，4局投球被敲3安打(1轟)失掉3分，還投出3次保送，首局他就慘遭A.戴耶茲(Aledmys Diaz)敲出2分炮，下半局天使則討回1分，大谷選到保送上壘。而辛德加3局還是陷入低迷，連投2次4壞保送，接著被布瑞格曼(Alex Bregman)擊出安打掉分，4局投完教練就換投，本季目前他只拿下5勝7敗。

6局太空人繼續搶分取得5：1領先。不過7局天使展開反攻，一口氣進帳4分，大谷此局再以4壞保送上壘。末局天使換上終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)，他先保送首棒艾爾圖維(Jose Altuve)，接著連續被敲安失掉1分，9局下打線無功而返，最後就以1分差吞敗，伊格雷西亞斯苦吞敗投，這是他本季第6敗，自責分率升到4.65。