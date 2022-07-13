智慧鐵道產業人才學院的延續，盼能培育專業人才，壯大智慧鐵道國家隊。（蔡明亘攝）

首屆智慧鐵道產業人才學院於2020年成立，成員包括產、官、學、研領域，推動產學合作、技術交流與認證制度等，培育新一代鐵道人才，獲得正面迴響。如今第2屆再添生力軍後，共有5家軌道業者與6所大專校院參與，今簽署合作意向書，盼壯大智慧鐵道國家隊。

智慧鐵道產業人才學院原由台北科技大學、元智大學、開南大學、台北捷運公司、桃園捷運公司、台鐵局與台灣車輛公司組成，今再加入台北大學、台灣科技大學、中國文化大學與新北捷運公司，成員總計有6所大專校院與5家軌道業者。

北科大校長、智慧鐵道產業人才學院召集人王錫福指出，台灣鐵道創新發展一直是政府施政重點，過去沒有相關系所或學程，業者鮮少與學校合作，近年受少子化影響、鐵道事業生態愈趨龐大，因此對專業人才需求也增加。他說，智慧鐵道有無限商機，首屆學院透過公司與學校整合資源，吸引年輕人加入，接軌國際先進技術，期盼生力軍的加入，能合力讓智慧鐵道研究茁壯。

智慧鐵道產業人才學院的實驗與實習場域，持續擴建XR擴增實境、HO縮尺軌道模型、巡檢機車／軌道環境模擬等；另學院開設的微學程在110學年有近400人修讀、111學年更招收15名智慧鐵道碩士生，由跨領域教師指導、系統化培育。

研究方面，學院預計今年度提出「鐵道專業人才培育研究報告書」，並逐步訂定智慧鐵道系統資安規範草案；國產自主化部分，學院也承接「輕軌車輛集電弓系統自主技術提升計畫」，盼讓台灣鐵道業創新發展更上層樓。

「產官學愈來愈重視鐵道技術工作！」交通部政務次長胡湘麟提到，希望第2屆學院簽署後，能帶給產業正面幫助，甚至持續發展第3與第4屆，最終目標是成立台灣鐵道國家隊，讓大眾對鐵道產業有不一樣的看法。

桃園市副市長李憲明也說，台灣長期以軌道運輸作大方向解決交通問題，期透過簽約儀式，讓產、官、學成為三位一體，使台灣軌道業向上發展、人才培育源源不絕，帶來良性循環。