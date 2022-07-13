20歲年輕人囂張押人逼簽本票 汽車旅館束手就擒

陳姓男子因幫忙21歲魏姓男子糾眾圍事，害自己被判刑需繳交罰金，今年4月19日10時許，陳找來另外4名20歲出頭的年輕人，將魏男押送往陽明山大屯鞍部催討金錢，過程中還對空鳴槍，恫嚇魏簽下36萬本票，並押往新北市五股魏父家中索討現金，再致電給魏母，同時拘禁魏男在汽車旅館內，警方獲報火速趕往現場救出魏男，強勢逮捕主嫌陳男、負責顧門的19歲李男，士林地檢署偵結，依恐嚇、妨害自由罪起訴。

21歲陳男曾經幫魏男糾眾圍事，被捕後遭法院判刑，衍生出數十萬的罰金，但魏男卻置之不理，陳男心生不滿，4月19日找來19歲李男等人，以外出吃飯為由見面，先將魏男載往陽明山，過程中還拿折疊刀架住魏男脖子，同夥則持不明槍枝對空擊發，要求魏男拿出36萬，但魏男心生畏懼簽下36萬本票。

魏男無力支付，陳男等人為取得現金，要求魏男找父母求助，並將他押往父親的住處，但魏父也稱沒錢，遂改以電話聯繫魏母，魏母告訴他們要等下班才能領錢送過來，立即報警處理，警方獲報後火速趕到旅館救出魏男，當場發現陳嫌、李嫌，兩人囂張氣燄全消，乖乖伸出手讓員警上銬，士林地檢署依法起訴2人，另外3人另案偵辦中。