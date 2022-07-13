嘉大指導學童認識食品中的抗氧化劑，利用碘液測量抗氧化劑含量。（嘉大提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉大教師設計科學實驗，利用海藻酸鈉水溶液自製粉圓，分辦天然與人工色素。（嘉大提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠測試圖像辨識軟體。（廖素慧攝）

嘉義大學與嘉義縣政府合作推展科普，8年來定期舉辦全民科學闖關活動，今年以「食品添加劑中的科學」為主題，提出12個科學教案讓47所學校運用，16日將於嘉義縣太空館前舉辦「親子科學教育嘉年華園遊會」，歡迎親子闖關玩科學，全程免費。

嘉大表示，7月16日的嘉年華園遊會設計5項闖關遊戲，學習測量水中鈣離子含量、介紹親水及疏水物質及如何判斷物質的疏水特性、測量及計算飲料的含糖量、利用塑膠滴管自製比重計，還有嘉大植物醫學系學生介紹常見的害蟲及益蟲。

嘉大表示，今年嘉大第8次與嘉義縣政府合作於4至6月辦理全民科學闖關活動，提供12個教案介紹色素、香料、鮮味劑及抗氧化劑等，讓17個鄉鎮47所學校師生運用，嘉義縣幅員大，偏鄉學校多，嘉大樂意與在地國高中小的師生分享資源，拉近教育資源的城鄉差距。

嘉大副校長張俊賢表示，親子科學教育嘉年華園遊會，是響應「基礎科學促進永續發展國際年」的最好範例，開放科學資源，讓科學向下扎根，學子從小動手做，從實作中了解、認識基礎科學，是未來科技發展競爭力的基石。

嘉義市國中小學校今天獲智泰科技公司捐贈近2000台「VisLab-AI圖像辨識軟體」，由市長黃敏惠代表受贈，並感謝業者助益科技教育。

黃敏惠表示，這套AI軟體透過智泰科技產官學合作，將由南華大學提供師資，培育國中小教師的AI應用能力，深耕科技教育，讓孩子更具有未來的競爭力。