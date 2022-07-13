公視製作的兒童節目代表人物「水果奶奶」與《妖果小學》將登陸元宇宙了！繼今年初推出動畫電影《妖果小學–水果奶奶的大秘密》後，HTC與公視、哇哇科技再度聯手，13日宣布將於VIVERSE推出10款全球限量版妖果小學 NFT，即日起於全台7-ELEVEN門市、ibon線下機台、ibon售票網及Market開賣，另2款限量紀念款則可於7-ELEVEN預購《妖果小學》Nintendo Switch遊戲隨機獲得。

高雄市經發局長廖泰翔指出，市府自2018年起與HTC合作，招募哇哇科技等優秀新創業者進駐高雄，透過前店後廠機制輔導新創發展。今年再啟動「高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，整合軟硬體、內容、服務等上下游產業，串起跨域創新應用產業鏈，建構標竿示範案例。他透露，目前正與VIVERSE密切合作，打造更多元宇宙應用服務，預定在10月「台灣設計展」展出初步成果，歡迎市民關注經發局官網訊息，一起窺探元宇宙的奧秘。

VIVERSE總經理林俊吳表示，水果奶奶24年來陪伴著我們成長，透過說故事帶給小朋友歡樂，讓孩子快樂成長，是推動品格教育的重要推手。很榮幸與經典IP水果奶奶合作推出妖果小學NFT，期望能藉由此次合作，將台灣原創 IP 推向國際，把水果奶奶的正向影響力帶入VIVERSE，讓妖果小學經典角色在元宇宙時代共存，展現專屬於台灣創作的同時，更期待促成不同世代間的交流。

哇哇科技表示，哇哇自2019年開始與《妖果小學》合作，與公視共同守護與推動台灣的原創兒童故事IP，將內容力與技術力跨域整合，運用互動遊戲的元素來說故事，並設計與動畫同名的跑酷遊戲《妖果小學》。今年更推出Nintendo Switch實體遊戲片，結合肢體運動、卡牌蒐集及競賽冒險等多項元素，讓小妖們以更親近的方式與孩子們接觸，感受身歷其境的奇幻冒險，現在購買還有機會獲得限量紀念款NFT，歡迎果迷把握機會蒐藏。(記者張雅雲/高雄報導)