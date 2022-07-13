副總統賴清德赴日弔唁日本前首相安倍晉三，昨晚8點多搭機抵台。總統府表示，賴清德將依照防疫指引，進行入境檢疫3＋4的規定，昨天起在賴清德位於台北的官邸隔離，近日也不會安排行程。

由於賴清德此行是中日斷交以來，繼李登輝之後首位訪日的副總統，身份相當敏感，基於台日之間的默契，賴清德此行全程低調，在日期間都未受訪，返台後也僅在臉書貼出他搭乘飛機在台灣上空即將降落時的照片表示，「我回到台灣了，謝謝大家關心」。

該貼文也湧入近10萬人按讚，民眾紛紛留言，肯定賴此次的低調訪日的作為，並表示，「辛苦了，好好休息」。

賴清德返台後，昨晚在機場也未發放任何談話，直接搭乘專車回官邸進行隔離，總統府表示，將依照防疫指引進行3＋4，亦即3天居家檢疫加上4天自主防疫。

根據防疫指揮中心的規定，自主防疫期間，非必要不可外出，要有2天內快篩陰性結果，才可以外出工作或採買生活必需品。

賴清德今年1月25日也曾以總統特使身份赴宏都拉斯，出席該國新任總統卡蕬楚的就職典禮，不過當時國外疫情嚴峻，台灣相對緩和，加上正逢過年期間，賴清德選擇回台南進行長達14＋7的隔離和自主健康管理。