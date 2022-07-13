影／陳時中月領20萬？！藍轟：頂著衛福部長頭銜跑選舉

民進黨徵召衛福部長陳時中選台北市長，他昨（12）日出席集中檢疫所防疫紀錄《戰役堡壘》新書發表暨感恩茶會，說辭去衛福部長的時間要看黨中執會結果。中視新聞報導，據了解陳時中擔任衛福部長可領約20萬的高薪，卻不去指揮中心反而到處趴趴走，遭質疑既然說「隨時可以走」，為何不立刻請辭？

陳時中日前稱政務官體系是自由業，還說「隨時可以來、隨時可以走」，但昨日被問到相關問題時，卻又說辭去衛福部長的時間要看中執會結果，並指出尚未找接班人。此舉引起藍營不滿，怒轟陳時中頂著衛福部長的頭銜，可以月領19.6萬元的薪水，卻到處趴趴走跑選舉行程。

台北市長柯文哲聽聞後直言「氣到不想講話」，說「那很奇怪欸，你都還沒準備好，民進黨已經宣布了，你已經在跑選舉了，這實在是，不想講了」；時事評論員謝寒冰也說「隨時可以走，那趕快滾阿，留在那邊幹嘛呢？浪費我們的納稅錢，還想多領一天薪水嗎？」

此外，台北市議員侯漢廷質疑，做一天和尚敲一天鐘，陳時中全部都在跑選舉行程，待在衛福部長這個職位上不就是尸位素餐嗎？「你是不是還貪戀這20萬的薪水呢？」