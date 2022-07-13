金像電(2368)前6月合併營收為157.28億元，年增29.3%，下半年通膨升息等黑天鵝不少，金像電預估，第3季營運應可維持第2季水準；美系外資調高金像電2022年到2024年獲利預估5%到8%，並將金像電目標價上調至97元，金像電今天股價強勢收高。

雲端伺服器及網通產品需求強勁，金像電6月合併營收為29.09億元，年增43.45%，累計第2季合併營收為81.5億元，季增17.54%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為157.28億元，年增29.3%。

全球通膨升息等不利因素干擾，為下半年電子產業旺季增添變數，金像電預估，第3季營運可望維持第2季水準。

美系外資最新報告指出，雲端PCB市場在2022年到2025年將有12%年複合成長率，看好金像電在雲端伺服器穩定的競爭優勢，我們上調金像電2022年到2024年獲利預估5%到8%，以反應公司強於預期的產能擴張計畫，我們將金像電投資調等由「賣出」上調至「中立」，目標價由85元上調至97元。