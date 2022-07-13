楊鎮浯縣長說明，未來以發展物流倉儲中心、奠定小三通快遞貨運中轉港地位和建構兩岸經貿特區之發展基礎，並進一步帶動相關產業升級為目標。（金門縣港務處提供）

走過兩岸烽火歲月，目前是「小三通」貨運集散地的金門料羅港，今（13）日舉行北碼頭區圍堤造地工程開工典禮，預定2025年完工，可增加17公頃新生地，做為發展物流倉儲中心的用地，進一步奠定小三通快遞貨運中轉港地位，並打下發展兩岸經貿特區，帶動產業升級的基礎。

楊鎮浯縣長說明，料羅港早期為軍民共用的港口，目前是台金航線的貨運港口外，更是兩岸小三通主要貨運分流中心及中轉港口，在推動海運快遞及電商物流上占有重要樞紐地位。但近年港口受到自然回淤影響，航道水深不足日趨嚴重，船舶進出偶有觸底情事發生。縣府雖經常疏浚維護，但浚挖土方因環保等因素無處堆置，致港口無法全面疏浚，已嚴重影響料羅港區航安與未來發展，期待此案的推動可改善這些問題。

楊鎮浯說，該工程已於今年5月完成訂約，縣府責成港務處督促廠商趲趕工進，全力達成2025年完工之目標。完工後除可提升料羅港區之船舶航行安全外，未來將持續收容港口浚挖土方，並採分區填築方式，將增加港區近17公頃的新生土地，以發展物流倉儲中心、奠定小三通快遞貨運中轉港地位和建構兩岸經貿特區之發展基礎，並進一步帶動相關產業升級為目標。

縣港務處長何佩舉表示，總經費高達12.4億元的「料羅港區北碼頭區圍堤造地工程」是目前地區主要推動之海事工程，由台灣工程顧問股份有限公司設計監造，禾宏營造股份有限公司承攬，預畫為未來海運快遞及物流倉儲之基地，整個過程歷經近10年之規畫、環境影響評估、水下文化資產調查、海岸管理法審議、港區範圍擴大及工程設計等作業，期間與地方鄉親及專家學者積極討論溝通，並排除各界對開發所造成影響的疑慮。

在整體規畫目標方面，該處將通過新生地的運用，建構便捷的兩岸三地海運網絡，完善料羅港區的港埠條件，帶動金門的人流、物流，也讓金門的優質產品透過跨境電商平台，往邁向國際市場的方向大步前進。