新竹地檢署偵辦廣東珠海1家陸企未經許可，透過陳姓和吳姓男子在竹北市開設科技及投資公司，從事新世代記憶體研發設計、行銷等業務，全案偵查終結，依違反兩岸人民關係條例，將陳男和吳男提起公訴。

檢方指出，56歲陳男和59歲吳男明知廣東珠海某存儲科技公司，是大陸地區營利事業，從事新世代記憶體設計、行銷、研發與設計業務，依兩岸人民關係條例規定，該陸企營利事業必須經過經濟部投資審議委員會事前審查許可，才能在台灣設立分公司或辦事處從事業務活動。

陳男、吳男2019年底，向經濟部中部辦公室申請在竹北市設立科技公司，陳男並成立另家投資公司做負責人，承租辦公室共同使用，2019年11月2020年7月，陸企分別以外匯匯入美金共75萬4683元至陳男投資公司，支付辦公室租金及其他營運費用。

陳男、吳男則以公司名義及辦公室，作為陸企在台灣研發設計等部門員工上班使用，以規避審查，且透過既有人脈和徵才網站，為陸企招募賴男等10餘名員工，組成研發設計團隊，違法替陸企在國內從事招募、聘用員工及新世代記憶體RRAM、DRAM研發設計、行銷RRAM、DRAM研發設計服務業務活動。

陸企則從2020年1月到2021年6月，以外匯匯入人民幣337萬0236 元至員工的外幣帳戶，用以支付薪資。

檢方指出，此案陸企和國籍公司交叉持股與資金匯流情形複雜，相關 銀行匯入、匯出款項憑證浩繁，經檢察官邱志平與桃園市調查處調查官召開多次會議研商偵查，蒐證齊備後執行搜索，訊問涉案陳男、吳男及受僱員工，全案偵結，依法提起公訴。