民進黨雙北市長提名 蔡英文：中龍「雙北雙箭頭」為北台灣創新局。曾薏蘋攝

宣布徵召陳時中選北市 蔡英文：市政也需要指揮官

民進黨今舉行「雙北雙箭頭、攜手向前走」記者會，向大家介紹台北市長提名人陳時中、新北市長林佳龍；身兼黨主席蔡英文致詞表示，疫情初期，陳時中和林佳龍曾經合作，將病毒阻絕於境外。未來，陳時中和林佳龍組成的「雙北雙箭頭」，一定可以強強聯手，為北台灣的整體發展開創下一個新局。

以下蔡英文致詞重點內容：

隨著國際疫情趨緩，全球都在拚復甦。現在，台灣也邁入新階段，逐步回復正常生活。我要感謝防疫人員的辛苦付出，也要感謝所有國人團結防疫。

面對後疫情時代的來臨，我們需要提出新的地方治理團隊，來因應各種新挑戰。

雙北自然是後疫情時代裡，非常重要的兩大直轄市，我們在今天提出最強的「雙箭頭」，不僅是要爭取市民的支持，更重要的是，我們希望藉由「雙箭頭」，來帶動整體台灣前進的動能。

所以首先，我宣布，徵召陳時中同志參選台北市長。

我知道，部長已經兩年多沒有好好休息，但隨著新階段來臨，部長還是不能休息。因為防疫要指揮官，市政也需要指揮官。

她稱讚陳時中對抗疫情的應變力、協調力、領導力，「我所交付的幼托、長照2.0等政策，從老到幼，全面照顧，使命必達」。

針對林佳龍，蔡英文說「 我宣布，徵召林佳龍同志參選新北市市長」：

新北市是人口最多的直轄市，是最有發展潛力的城市，挑戰更大、責任更大，需要有經驗、有歷練，具有國際觀的市長。

我自己曾經參選過新北市長，也是新北市民，對於市民對城市發展的期待，有深刻的認知；也希望在這次提名過程，能為市民找出最好的人選；帶領新北市走向現代都會的同時，也能和台北市，共同發揮北台灣發展的領頭羊功能。

我始終相信，佳龍是最佳的選擇。佳龍從學生時代，就投入民主改革，在擔任公職後，從地方到中央，不論在任何崗位上，他都為了公眾的利益，全力拚、全力衝。

前幾天，我們的執政縣市首長，也共同召開記者會來推薦佳龍，肯定他的好表現。

對於市政，佳龍具有高度前瞻性，他說過，首都治理圈要加重新北的角色及功能。我自己也是新北市民，我有信心，佳龍就是我們的最強候選人，開創新的新北認同，展現新北全新的志氣！

我們會持續的團結努力，爭取人民最大的支持。謝謝大家。