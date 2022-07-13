《天堂2M》今（13）日改版，推出第二個神話職業、全新競技場副本以及狂暴化BOSS與各項活動。

新神話艾爾納降臨

《天堂2M》最初的繼承者改版，推出第二個神話職業「艾爾納」，除了所有武器都可以作為主武器使用，亦可使用所有武器系列的覺醒技能；此外也有艾爾納專屬技能，如「隱幕」：增加基本移動速度，移動至世界時不會觸發他人警戒、友好提示，以及若是成為他人的注視對象，也不會標示於小地圖上。還有「光之聖歌」：賦予權威的其他力量，集中單一對象的傷害，減少範圍傷害。

艾爾納所有武器與覺醒技能自由使用

全新競技場副本「哈勒那克迷宮」，其首領為「巨人王邪念體-哈勒那克」，擊敗首領有機會獲得「哈汀戒指、拉烏爾腰帶、蘊含魔力的墨水（神話）、哈勒那克腰帶」等獎勵。哈勒那克迷宮競技場副本配對SEASON 1於7/13～7/27展開，開啟副本介面，選擇競技場副本，點擊哈勒那克迷宮即可入場，隸屬相同競技場群組內的世界將會一起進行，世界配對每週都會變更。

新競技場副本－哈勒那克迷宮

除了新神話職業、新競技場副本外，《天堂2M》此次改版也新增狂暴化BOSS，如貝歐娜遺跡的狂氣希利赫登，以及傲慢之塔的狂氣貝拉，繼承者們在此將遭遇更強力量的首領。

其他更新項目如，透過各種血盟活動來提高血盟活躍度進而取得相關優惠的「血盟活躍度系統」；能裝備在耳環欄位的新道具「風龍耳環」。更多改版內容請上《天堂2M》官網查看。

《天堂2M》今日也推出多項活動：

【艾爾納的禮物】：7/13維護後～7/27維護前，活動期間可使用「艾爾納鑄幣（活動）」開啟「艾爾納的禮物」每日培育優惠，除了每天可獲得100萬金幣外，還有歷章繼承者戒指IV等主要出勤獎勵。

艾爾納的禮物

【哈勒那克迷宮第1季】：7/13維護後～7/27維護前，活動期間內，可透過哈勒那克迷宮NPC「艾瑞卡」購買70級～75級活動神諭之書及「哈勒那克秘密箱」。完成哈勒那克神諭之書（活動）神諭任務時可獲得獎勵。

哈勒那克迷宮第1季

【最初的繼承者：艾爾納】：7/13維護後～7/27維護前，活動期間內在亞丁世界所有區域原野進行怪物狩獵時能獲得「最初的繼承者信物（活動）」道具。收集「最初的繼承者信物（活動）」可兌換各種道具。

此外，活動期間內每天上午09:00～12:00可透過郵件領取獎勵道具，包含「殷海薩恩寵*1500、最初的繼承者信物（活動）*10、艾爾納的記憶（活動）、艾爾納古董袋（活動）、靈魂彈（刻印）*500」。

最初的繼承者艾爾納

【閃耀成長之地】：7/13維護後～7/27維護前，活動期間將開啟「成長之地」活動副本，透過狩獵副本怪物可獲得大量經驗值及金幣。

閃耀成長之地

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。