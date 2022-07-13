電動車充電品牌「華城電能EVALUE」，今（13日）獨步業界率先發表全台最高功率480kW電動車充電樁新指標，持續為台灣電動車友建構更優質而便利的無憂充電網。 華城(1519)旗下「華城電能EVALUE」，於2020年率先於台北內湖耗資千萬打造綠能充電示範站，站內每個車位上方皆設有太陽能車棚，並配備66kWh鋰電池儲能系統,成為業界首個運用太陽能創電、儲電、再用電的電動車綠能充電示範場域。

華城電能持續追求產品服務多元化，看準充電市場高壓快充趨勢超快充缺口，今再發布台最高功率480kW電動車充電新指標。此次引進480kW充電樁，單槍最高輸出功率達480kW，充電支援最高電1000V，槍線支援最高電流500A，可依需求設置分體櫃與充電功率240kW-480kW，一機最多支援4車同時充電，能滿足不同規格充電需求。480kW充電樁未來優先佈局在高速公路交流道附近，可充分滿足需快速補電的車友需求。此外，在商用市場上能提供電動巴士或電動流車隊最高效的充電需求，市場前景可期。

華城電能多角化經營策略，積極擴充更多元的站點型態，範圍涵蓋科學園區、便利商店3C家電賣場、購物百貨店大型店飯店/民宿、加站、旅遊風景區、停車場、餐廳、社區大樓等包括7-ELVEN燦3C、統一波假村金弘笙、高雄SKM PARK等知名商業場所，充分支持電動車友日常生活的充電需求。

華城電能目前已是Mercedes、KIA、LEXUS、Toyota委託的全方位充電解決方案服務商，Audi及Volvo充電關鍵策略合作夥伴;在快充站設立方面，華城電能也協助美系車廠以及德系跑車品牌的快充站工程建置在家用充電部份，除了全方位合作配合的車廠之外，也為BMW·PEUGEOT、中華汽車等廠牌車主，提供家用設備安裝服務。此次480kW的發表，也邀到包Mercedes EQ、KIA、LEXUS、Porsche、PEUGEOT、Volvo等電動車知名品牌的代表，偕同自家車款至現場共襄盛舉，齊聚見證超高速充電時代的來臨。