新冠肺炎疫情趨緩，由於各國目前已陸續受到BA.4、BA.5侵襲，中央流行疫情指揮中心也預估，在8月可能會迎來一波流行。發言人莊人祥今說明，國內追加劑大概是在半年內接種，加上BA.2這波流行出現在4～7月，且都還在流行，這都是對台灣比較有利的因素，未來BA.4、BA.5對台灣的影響可能不會太大，請大家放心。

今國內單日新增49例死亡個案，對於死亡情形是否有所趨緩，莊人祥表示，5月底、6月初國內單日死亡高達200多例，目前觀察到6月底的那一周以來，都是在100例以下，這周開始降至60例以下，每日的數字牽涉到每個區域、縣市提供疫調、病摘的速度，有些涉及在宅死亡、意外死亡，需要行政或司法相驗，導致資料晚提供，後續的死亡數可能會有些波折，只是可能比較趨緩，死亡個案通常會落後個案數的指標2、3周，本周個案數降至2萬例左右，死亡的部分應該是有降低的趨勢。

莊人祥表示，國內這波Omicron疫情的致死率為萬分之17，與日本相近，日本為萬分之16，另南韓萬分之10 、馬來西亞萬分之23、泰國萬分之39、新加坡萬分之5。

對於世界衛生組織（WHO）示警，BA.4、BA.5會帶來一波流行，對此莊人祥表示，各國都有發現在BA .1、BA.2疫情發展一段時間後，都會有BA.4、BA.5的小小一波，但是對於死亡並沒有增加，甚至更低。

莊人祥表示，我們會認為台灣因為追加劑也是最近半年內打的，加上這波BA.2在4～7月都還在流行，這都是對台灣比較有利的。根據研究，至少本土BA.4、BA.5超過3成，才會開始往上流行，可能台灣目前已有本土的BA.4、BA.5個案，但是量還沒有真的偵測出來。未來8、9月之後的一波流行，對台灣的影響可能不會太大，再請大家放心，他呼籲民眾接種追加劑，同時他也重申目前沒有要放鬆口罩政策。