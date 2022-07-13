民進黨雙北市長人選亮相。曾薏蘋攝

林佳龍：侯友宜請接下我的戰帖。曾薏蘋攝

林佳龍確定參選新北市長 喊話侯友宜：請接下我的戰帖

民進黨中執會後雙北市長徵召提名記者會，新北市長提名人林佳龍致詞表示，林佳龍是做事的人，號角響起，「我接受民進黨徵召提名，競選新北市市長。侯友宜市長，請接下我的戰帖」！

他說，2022決戰新北！雙北雙贏，也祝福陳時中部長高票當選台北市長！

林佳龍今以「新北市的志氣」致詞內容：

今天佳龍獲得黨的徵召提名，代表民進黨參選新北市長，民主選舉，每一回我們都在締造歷史，能夠參與新的歷史，佳龍備感榮耀。謝謝蔡英文主席、選對會、還有全體黨員的信任，我將承擔，準備出征，我將凱旋勝利！

新北市是台灣第一大城，有超過400萬的人口，這400萬人口，有許多是來自不同縣市，從外地來北部打拼的子弟，包括我的家鄉雲林。新北從過去的台北縣升格後，正在形塑＜新的新北認同＞，這樣的認同，必須建立在新的驕傲、新的文化、還有全新的志氣上。

新！就是一個符號，首都圈願景將以雙北雙箭頭，互相牽引，互相競爭，然後創造北北基桃共好的目標，讓北台灣1000萬人口在這樣的願景裡，創造幸福的未來。

新北市的發展缺少的不是地理條件、也不是人文素養。各位知道新北缺少的是什麼嗎？是一份具備雄心壯志的建設藍圖，還有一位有雄心壯志的市長。

沒有錯，過去我曾經爭取選台北市長，因為我認為台北市是驅動北台灣發展的關鍵城市，很可惜，這幾年功能耗弱，許多建設跟城市的品質也被其它亞洲城市不斷超前。一個市長應該有夢想，雙北市長應該要做同一個夢，一個要讓北台灣人口能夠一起幸福的夢。我過去以台北做樞紐來思考北台灣願景，現在黨既然徵召佳龍參選新北市長，那麼佳龍將帶著更大的動力，要讓新北超越台北！

我要非常感謝曾經選過新北市長的蔡英文總統，我要感謝蔡英文總統的信任還有託付，即便我是這麼難搞，您還是帶著信心把這個重擔交給我。這就是民進黨的精神，因為我們有共同的目標，所以我們永遠能團結為台灣，尋找為台灣人民做事的機會。謝謝蔡英文總統的信任！

新北市有山有水，北邊有東北海岸的無敵海景，南邊有雪山山脈的高山與森林。東邊是一望無際的太平洋，西邊緊鄰著航向世界的桃園國際機場和台北國際商港。放眼世界，所有的高科技產業都會選擇落腳於風景優美、交通便利、宜居生活的城市。因為年輕人追求的不僅只是高薪，也包括良好的生活環境與隨手可得的戶外活動，新北市有這樣的條件。

未來，新北市的新市區要規劃開發，舊市區要翻新改造。新北市長必須要注重美感，在都市的規劃藍圖裡，重視文化的發展，重視生活的品質，重視市民的福利，重視國際的交流。＜新的新北認同＞要創造的就是新的驕傲、新的文化、還有全新的志氣，這也就是「新北市的志氣」！

首都圈願景的12門課，還少了第13門課，那就是新北要選出願意做夢，願意做事，勇敢承擔的新新北市長！

林佳龍是做事的人，號角響起，我接受民進黨徵召提名，競選新北市市長。侯友宜市長，請接下我的戰帖！

我們期待新北市：

產業大振興

建設大翻新