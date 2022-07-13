今（13日）羅東鎮長吳秋齡特地邀請羅東高工、羅東高商的學生們，一同前往北成里體驗採蓮趣、DIY課程，大夥兒玩得不亦樂乎，拍照打卡不停歇。（吳佩蓉攝）

蓮農陳春男表示，在地採蓮已發展15年之久，這次跟藝穗節擴大辦理，讓遊客體驗整套採蓮趣、品嘗蓮花茶、在地冰淇淋的特色。（吳佩蓉攝）

羅東鎮長吳秋齡表示，今年首次踏足戶外，藉由「老莊逍遙遊羅東」騎腳踏車方式深入羅東、採蓮趣、體驗青創市集課程，讓藝穗節變得不一樣，邀請民眾共同探訪小鎮文化、享受輕旅行。（吳佩蓉攝）

2022羅東藝穗節邁入第21年，羅東鎮公所推出多項全新體驗，運用不同方式深入在地，認識有故事的羅東；羅東鎮長吳秋齡表示，今年首次踏足戶外，藉由「老莊逍遙遊羅東」騎腳踏車方式深入羅東、採蓮趣、體驗青創市集課程，讓藝穗節變得不一樣，邀請民眾共同探訪小鎮文化、享受輕旅行。

羅東藝穗節將在7月16日至30日盛大舉行，不僅能欣賞到國際級的十鼓擊樂團、舞鈴劇團等表演，還有「青年文化季」、「行旅」、「童趣」DIY、文創市集，及產業連結愛心戳戳樂等豐富活動，27日至29日晚間7時，有藝穗節經典派對夜間遊行，讓遊客從早嗨到晚，享受羅東在地夜生活。

「創意部落格」首次跨界與羅東高工、羅東高商組成青創市集，開放限時免費體驗活動，今（13日）吳秋齡特地邀請該校學生們，一同前往北成里體驗採蓮趣、DIY課程，大夥兒玩得不亦樂乎，拍照打卡不停歇。

吳秋齡表示，這次蓮農陳春男獲得全國百大青農的殊榮，花費近10年經營北成這塊土地，除了有漂亮蓮花池，還有蓮花茶、蛋捲等相關產品，陳春男是典型青農返鄉就業的表率。藉由「老莊逍遙遊」的活動，騎腳踏車把旅程拉更遠，透過行旅路徑探訪小鎮文化，也能連結周邊漂亮民宿、景點，享受文青滿分的旅行。

陳春男表示，在地採蓮已發展15年之久，這次跟藝穗節擴大辦理，讓遊客體驗整套採蓮趣、品嘗蓮花茶、在地冰淇淋的特色；也經由莊文生老師把這些人文歷史串聯起來，連結羅東休閒農業區裡的腳踏車步道、湧泉等景點，不僅認識羅東，還能更了解在地蓮花的特色。