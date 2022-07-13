內政部營建署國家住宅及都市更新中心斥資13億元在台南市南區新建路興建的「開南安居」社會住宅，13日舉行工程動土典禮，將興建2棟地上11層、地下3層的大樓，合計提供300戶社宅，預計2025年底完工。內政部次長花敬群還宣示，今年年底之前，台南市的社會住宅總數將增加到7000戶以上。

營建署長吳欣修也補充說，住都中心在台南市南區興建的社會住宅，除了今天動工的「開南安居」外，還有中華南路、清水路路口的社宅也即將動工。此外，安平、新市、永康、安南及善化等區，均有中央興建的社宅；其中，善化將在舊衛生局、警察宿舍附近，永康則在南大附中附近，目前都在洽談中。

今天上午「開南安居」社宅動工典禮，除了花敬群、吳欣修外，台南市長黃偉哲、立委林俊憲及住都中心執行長黃景茂等人都到場。花敬群表示，住都中心在台南興建的社宅，從原先規畫的4000戶，一路增加到7000戶，目前已完成招標有2041戶，預計年底招標3971戶，未來還會持續興建。

花敬群還強調，社宅的租金雖然便宜，但是工程品質相當高，除節能與耐震外，每處社宅也都有托嬰中心、長照或非營利幼兒園中。

黃偉哲認為，台南市民的住宅自有率已達89％，比全台平均還高，但很多人仍然有社宅的需求，在中央的協助下，台南市已有7000戶社宅，期待南區社宅完成後，民眾可以享受社宅的低廉租金，以及輕豪宅的品質。

住都中心表示，「開南安居」基地面積2354平方公尺，有套房、2房及3房等3種房型，工程經費13億4162萬元，預計2025年完工。由於原物料漲價，每坪成本上漲約2萬元。