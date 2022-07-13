民進黨選對會日前確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長，而身兼民進黨主席的蔡英文總統，今下午也正式宣布此決定。一份最新民調顯示，陳竟以25.8%支持度暫居第一，代表國民黨的蔣萬安則以21.8%居次，民眾黨支持的黃珊珊則以18.8%名列最後。此結果引爆熱議，大批網友表示不認同，有人更質疑做此選擇的民眾「腦霧嗎？」

《東森新聞》公布委託雨晴民調公司所做最新民調，在台北市長支持度方面，陳時中以25.8%奪冠，蔣萬安以21.8%居次，黃珊珊以18.8%位居最後，拒答有33.7%；至於台北市長看好度部分，則以蔣的26.3%最高，陳次高為23.7%，黃仍居最後獲15.3%，拒答有34.7%。

該民調訪問日期為本月10日至11日，有效樣本1083份，在95％的信心水準下，約±2.98個百分點。

此消息掀起熱烈討論，網友湧入《yahoo!新聞》、PTT論壇與臉書相關連結留言：「嚇死人了！投給陳時中的是還在腦霧嗎？」「這個民調結果，顯示出許多台北市民因為受到新冠病毒影響，智商呈現『腦霧』狀態！」、「藍的基本盤最好這麼低」、「陳時中防疫做成這樣又落跑能第一？笑死！」、「拒答第1名33.7%，完全沒意義」、「這份問卷拒答三分之一，根本沒用」。