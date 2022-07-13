全台最具代表性情人節活動「大稻埕情人節」，將在7月30日在延平河濱公園登場，除了歌手團體演唱動人情歌，還有大家最期待的浪漫煙火秀，將在晚上8時10分施放，長達8分鐘「愛，一直都在」煙火秀。北市觀傳局表示，今年引進在「日本花火大會」上引發話題的變色花柱，更首度嘗試「水上爆破」煙火橋段，將綻放整個台北夜空。

觀傳局指出，當天下午3時30分起，活動現場有胖卡美食、文創市集、「愛，守候」打卡裝置物，民眾可提早來走走逛逛，此外，活動當天還邀請到All in 5、魏嘉瑩、原子少年等歌手團體接力演出，要帶給觀眾經典回憶殺演唱，觀傳局更預告男神柯震東將以彩蛋嘉賓來到現場跟大家見面。

北市副市長黃珊珊提醒民眾，因應活動人潮，當天活動周邊市區道路實施交管，請民眾多加注意，並搭乘大眾運輸工具前往活動現場；另因應防疫，活動場域內僅3號水門「飲食專區」能脫口罩吃東西，其餘場域皆須全程佩戴口罩；進入飲食專區須量體溫、手部消毒。

觀傳局指出，今年大稻埕情人節前期活動自7月16日開跑，民眾只要在活動響應店家單店消費滿300元，即可獲得心型酒精噴瓶1個；當日累積消費滿730元，即可憑發票至大稻埕遊客中心兌換活動聯名羽毛筆指甲油，每日限量6組。

北市交通局表示，當日水門、一般道路、快速道路做交通管制外，管制區內微笑單車YouBike租借站也暫停營運，請民眾多搭乘大眾運輸再步行前往欣賞煙火。

交通局提醒，因應煙火秀周邊道路將於當日18：00至23：00實施交通管制，管制範圍包括涼州街以南、延平北路及塔城街以西、長安西路及忠孝西路以北、環河北路以東等區域，且市民大道高架橋往西方向車流禁止下環河北路匝道；忠孝橋及台北橋等雙側人行道於19：30-21：00管制通行。