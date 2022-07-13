王宥忻與羊駝麥可受邀擔任犯罪預防宣導大使。（新北市政府警察局提供）

暑假將至，新北市政府警察局邀請財富女神王宥忻與羊駝麥可一起擔任犯罪預防宣導大使，針對4個宣導主題：新興毒品、未滿18歲深夜游蕩及偏差行為、防制青少年詐欺車手、防制性剝削等議題透過拍攝影片和直播。

王宥忻開心表示，「接到新北市政府警察局邀請真的是又驚又喜，竟然可以有這樣的重責大任，擔任宣導大使，最特別的是警界出現第一位警官羊駝麥可，即將在這個暑假加入犯罪預防宣導的行列，透過拍攝宣導影片讓廣大小粉絲學習預防犯罪的知識，我覺得非常有意義。」

王宥忻這次攜手新北市政府警察局少年隊的警官一起在「王宥忻財富女神」臉書頻道直播討論預防青少年犯罪，直播時間為7／14、7／21、8／4、8／18 晚上7：00線上開講。王宥忻說：「自己覺得跟警察很有緣，去年有人誤轉100萬到我的銀行帳戶以及今年初深夜在路上有人砸了我的車，都去警察局報案，透過警察的幫忙覺得非常感謝。」她表示，小時候覺得警察很帥，是人民的保姆打擊犯罪，玩辦家家酒時只能當月光仙子代替月亮的懲罰壞人，這次夢想解鎖化身「宥忻警官」穿上少年隊刑警背心時覺得自己很帥，迫不及待想出任務，希望透過這次的宣導活動除了犯罪預防之外，也讓大家體恤警務人員的勤務內容，讓警民關係更加和諧。

首波新北市政府警察局青春專案犯罪預防影片今天上架，內容講述警官羊駝麥可第一天報到戴上警帽十分可愛吸睛，宣導未滿18歲深夜不可在外游盪，透過警官駝麥可呼籲可以讓小粉絲們寓教於樂達到宣導的效果。