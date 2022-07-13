南投消防局獲報後申請直升機奧援，於11點30左右順利將人救下山，已無大礙。（空中勤務總隊臺清泉崗駐地第二大三隊提供／吳建輝南投傳真）

玉山國家公園八通關古道今傳意外，來自北部唐姓男子一行３人攀登八通關古道，不料失足摔傷導致膝蓋腫脹疼痛無法行走，上午9點向消防局求救，南投消防局獲報後申請直升機奧援，於11點30左右順利將人救下山，已無大礙。

據了解，唐姓山友２男１女共３人，12日從南投縣信義鄉東埔登山口進入玉山園區，夜宿樂樂山屋，原打算挺進荖濃溪營地夜宿，不料因失足滑倒摔傷，無法挺進，只好打電話請求協助，而南投縣消防局獲報後，隨即申請空勤直升機協助救援，也順利將人載運下山，送到醫院治療。

參與救援的飛行教官談秉澄表示，接獲通報後，完成任務與裝備整備，10點45分起飛爬高到1萬呎定向目標區，約11點13分抵達現場，經評估目標區與確認待救者後，15分落地由消防署特搜員協助傷者上飛機，並於11點33分於訓練中心落地，並將傷者送往醫院就醫。

談秉澄說，待救者位置在玉山北峰氣象站下方沒多遠，該路線地形特殊，因此沒有登山經驗的山友，可能難以成功攀登完成，受傷的男子神情痛苦，無法行走最後由特搜隊員協助攙扶到直升機上，並順利將其運送到山下，若以徒步行走，最少需要兩天才能到達目的地。

玉山國家公園管理處也說，八通關越嶺步道從1.7K至5.5K在３月間發生多次坍塌，該處地質原本就不穩定，後來陸續又出現土石滑落情形，因此提醒山友務必衡量自身狀況，注意安全，切勿強行通過，確保自身安全。