下營區農會今年以桑椹果乾為原料，研發沖泡飲品「桑椹纖果茶」。（張毓翎攝）

下營區農會邁入100周年，今天舉辦本周六創會活動的宣傳會，現場擺設日據時期的會議紀錄本。（張毓翎攝）

台南市「下營四寶」為白鵝、蠶桑、文旦、黑豆，其中蠶桑產業，以手感拉製的蠶絲被聞名全台，下營區農會過去與農友契作生產桑椹濃縮果汁，不過鑑於桑椹產期短、保鮮不易，故今年以桑椹果乾為原料，研發沖泡飲品「桑椹纖果茶」，期待繼先前推出的黑豆茶後，再創一波銷售熱潮。

下營區農會邁入100周年，今年發表新產品「桑椹纖果茶」，提到此次產品的發想契機，推廣部主任楊永彰說，現在民眾注重養身，不喜歡喝太甜的飲料，因此農會創意研發桑椹纖果茶，以新技術將桑椹製成果乾，並加入紅棗乾、玫瑰花瓣製成纖果茶，不僅夏天可以冷泡品嘗，冬天更可以溫熱暖身，每包最多可回沖3次。

下營區農會每年4、10月各舉辦一次展售會，為慶祝創會100周年，今年特於7月16日上午將在農會超市後方的藝文展演場辦理相關活動，許多好康優惠也於當日推出，當日前500名民眾來，就送50元商品抵用券，全區展售攤皆可使用。

下營區農會總幹事陳乃源提到，16日當天不僅邀請大屯社區鬥牛陣與家政班舞蹈來開場，更有農村趣味茶酒拳競賽、台南各區農會展售活動、國產火雞肉試吃品嘗活動，並擺設各式古農具和百年產業文化的歲月老照片。

今天下營區農會舉辦宣傳會，理事長曾丁祥、常務監事馮朝興等人介紹農會的發展和歷史，曾丁祥說，1992年創立的有限責任下營信用組合為下營農業發展的開端起源，在諸多農業前輩一路上的努力下，才有今日農民所賴的百年基業。