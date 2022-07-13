高雄市殯葬管理處墓政課謝姓技術員遭查出兩度被營造商招待喝花酒，讓業者還沒完工的工程先報竣工，後來因管理員將未完工的納骨塔照片上傳到公務群組，殯葬處主管才驚覺有異，發現謝男驗收工程不實，今(13日)高雄地檢署依違背職務收受賄賂罪、偽造公文書罪，將謝男起訴。

根據檢方調查，謝男於2013年起擔任墓政課技術員，負責管理納骨塔櫃位裝修等招標、查驗的工作，2017年8月，林姓廠商以1846萬餘元得標納骨塔櫃位增涉等工程，履約期間為同年12月，但殯葬處多次駁回林男公司陳報的計畫書，導致施工廠商恐無法履約完工。

謝男便趁開會後抽菸的時間告知林男以及下包廠商的李男自己很準（台語，意旨很厲害），包括他們在湖內的的工程也都是他承辦的，暗示廠商給點好處便能對他們放水，讓他們先驗收再趕工。

同年9月，謝男找來李男至酒店討論工程狀況，李男馬上致電林男，而林男也趕高鐵南下，與2人會合見面，謝男再度暗示給點好處就能在工程部分幫上忙，於是李男便付錢請了這次的消費，總共消費2萬3200元。

11月時廠商又招待第二次花酒，因見履約日期快到了，拜託謝男幫忙讓工程先報竣工，再利用周末的時間讓廠商趕工，讓廠商減少逾期未完工的罰款天數，這次謝男消費3萬1900元。

直到有納骨塔管理員在同月25日上傳納骨塔還在施工的照片到工作群組，謝男的主管才驚覺有異，發現謝男包庇廠商，於是在隔年1月由民政局主動將全案移送檢廉偵辦。

謝男於第1次筆錄時承認有接受廠商招待喝花酒，第2次又否認此事，但檢方根據林姓、李姓包商等人說法，認定謝男確實有受兩人招待喝了兩次花酒，全案偵結，依貪汙治罪條例的違背職務收受賄賂罪及偽造公文書罪起訴，謝男將面臨10年以上有期徒刑。至於行賄林男、李男等人，因坦認事實，且配合檢方偵辦，偵結予以緩起訴處分。