遭柯嗆「懶惰」沒在上班 李永得回轟：打嘴砲不做功課

台博館事件引發地方和中央互槓，今日台北市長柯文哲以「懶惰、不認真上班」形容文化部長李永得，對此，李永得今日出席曉劇場記者會前接受記者訪問時表示，他認為柯文哲擔任台北市長八年一事無成，「為什麼一事無成？因為他根本沒有進入狀況，然後只會打嘴砲，甚至連打嘴砲都不做功課。」

李永得舉出三點反擊，他表示，「台北市政府負責空總都市計畫變更的副市長是彭副市長，不是蔡副市長（補充：空總是文化部政務次長李靜慧與台北市副市長彭振聲；台博是文化部政務次長蕭宗煌及台北市副市長蔡炳坤），你連這點都搞不清楚嗎？」

第二點，李永得表示，「空總和台博館這是兩件事情，你傻傻分不清」，另外，柯文哲所說的空總都市計畫變更，李永得表示，「我們兩位副首長平台會議備忘錄都簽好了，請柯文哲市長你把這個備忘錄拿出來，如果你拿得出來，我頭給你，如果你拿不出來，應該在台北市政府前面，面壁思過三天，向台北市民謝罪。」

李永得表示，空總和台博館土地的問題溝通很久了，「空總的事情我就簡單講，一個7.15公頃的土地，經過這樣一攪和，出來的文化部剩不到2公頃，難道台北市政府是一個血肉果汁機嗎？東西進去出來變成只有......，這中間合理不合理大家可以公評，但是柯文哲你『白賊』。」