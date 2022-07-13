美系外資針對MCU(微控制器)產業趨勢釋出最新看法，直言相較國外MCU廠合約、現貨之間的差距仍然很大，大陸本土廠商第三季合約開始出現裂痕，主要還是因為需求疲軟所致，以相關個股來說，維持新唐(4919)、中穎電子加碼評等。

美系外資表示，大陸7月通路MCU報價出爐，意法半導體32位MCU初步價格月漲13%、至135元人民幣，但這是基於6月修訂後的120元人民幣為基礎，前6月現貨價格為200元人民幣，GD32F103VET6的7月現貨價格則相較6月持平、為17元，此也是基於6月的修正價17元為基礎，前6月現貨價平均價為21.5元人民幣。

美系外資認為，儘管7月MCU現貨報價出現初步反彈，但仍持續為偏低報價，雖然STM 32bit的MCU小幅反彈至135元，但現貨報價持續朝向100元人民幣左右靠攏修正，這意味著價格很可能再次下調。根據對通路經銷商調查顯示，7月需求依然疲軟，庫存持續上升，大陸當地庫存約3-4個月，而外國供應商的庫存在1-2個月個月，這是典型的通貨緊縮趨勢。

美系外資也點出，大陸本土廠商第三季合約開始出現裂痕，現貨價格疲軟也中來到合約市場，一些遵守合約的當地供應商已經開始下調 第三季合約價格。調查顯示，一家大陸本地供應商將第三季合約價格下調20%，但仍舊有一些保持舊產品的合同價格不變，但提供的新產品會祭出更低的價格；相比之下，國外廠商繼續提高合約價格，一家領先的MCU廠供應商提高了32位元和8位元價格，這是繼第二季季度價格上漲10~20%之後，MCU增長再度出現兩位數漲幅。對於國外MCU廠來說，合約、現貨之間的差距仍然很大，而對於大陸本土廠商來說，差距較小，因此，預計大陸本地供應商的盈利將在下半年受到影響，經銷商對現貨定價保持謹慎，且展望下半年，仍看不到需求復甦的跡象。

美系外資針對大中華區MCU供應商釋出最新評等，新唐、中穎電子維持加碼評等；北京兆易降評為中立，主要是反映即將到來的價格下降趨勢。整體來說，在大陸積極推動本土化下，對大陸MCU市場的中長期積極論點是不變。