通膨成為全球性現象，各國央行紛紛升息打壓通膨，導致市場恐慌蔓延。中租投顧副總經理蘇皓毅表示，市場短期震盪難免，卻是投資人可長期角度分批布局的時機。根據歷史經驗，當市場陷入恐懼時逢低布局，待景氣循環回到復甦或成長之際，往往能有不錯回報。

長期寬鬆的貨幣條件、疫情導致的供應鏈瓶頸，加上今年俄烏的衝突影響，通膨儼然已成為全球性現象，各國政府紛紛進入升息周期循環、加大貨幣緊縮力度，積極打壓通膨。然而此舉也引發投資人對陷入衰退及市場流動性的憂慮，恐慌情緒壟罩市場。

蘇皓毅表示，對於目前可觀察到的負面因素，包括通膨高漲及市場衰退等，市場皆已充分反應，但美銀牛熊指標（bull-and-bear indicator）卻在6月中降至0，顯示投資人對未來市場情緒極度恐慌。

觀察新興市場今年以來資金呈現淨流入，投資人不妨可趁股市回檔之際，挑選體質較優的國家進行布局。蘇皓毅舉例，中國大陸目前貨幣政策相對寬鬆，且評價面仍處在相對便宜水位，投資人此時以長期角度分批進場中國大陸相關基金，就是不錯的策略。

至於眾所關注的美國是否能避開衰退風險，蘇皓毅認為，美國經濟雖明顯放緩，但離衰退還有一段距離，宜拉長投資期間，並以單筆分批或定期定額美國單一國家型基金，並可留意著重在基礎建設或REITs等著重在實質資產的產業型基金。

另外，隨著市場走入升息循環，投資人近期開始關注非投資等級債市。蘇皓毅指出，目前企業普遍體質佳，違約率低且利息保障倍數維持高檔水準，提供追求配息的投資人不錯的投資機會，建議穩健型投資人可透過單筆分批布局非投資等級的債券型基金。

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