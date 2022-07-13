日本迅銷14日表定公布財報結果，路透社指出，迅銷上季營業利益應可成長11%。不過，中國大陸景氣復甦進程，以及通膨上漲外加日圓走貶，會不會影響到日本內需市場，才是這家快時尚業者需要正視的經營難題。

身為全球在中國大陸零售業績風向球的迅銷，之前曾示警過，2022年在這個全球第2大經濟體內，近900家門市的獲利恐怕會大幅縮水。所幸歐美需求強勁，才能上修整體銷售量以及獲利預估。

路透社調查整理，截至到5月底第3財季，迅銷營利預估可達667.2億日圓，約4.87億美元。至於到8月底的本財年，這家旗下擁有知名品牌Uniqlo以及GU的成衣大廠，獲利也可望成長8.4%至2700億日圓。

以經濟實惠的襪子以及T恤等基本款衣物著稱的Uniqlo，在中國大陸頗受當地消費者歡迎。此外，也與競爭對手像是瑞典同業H&M有不同立場，迅銷沒有因為外傳維吾爾族人遭到強迫勞動，而棄用新疆棉花。

投資研究公司Smartkarma認為，中國大陸最糟糕的時刻已過，沒有比本季更慘的。同時，美國市場也將出現首次獲利的好消息。上周，無印良品(MUJI)母公司良品計畫(Ryohin Keikaku)以及擁有7-11便利商店的Seven & i控股，都陸續公布最新財報。

良品計畫下修全年財測，所持的原因是中國大陸前景不明朗。不過，在美國有加油站兼超商Speedway經營權的Seven & i，卻上修年度獲利目標。因為，日圓兌換美元匯價貶至24年新低，賺進來的美元有不錯的匯兌收益。

對於日圓頻頻走貶，生產成本與通貨膨漲雙雙走揚，迅銷也抱怨，日幣疲弱的話，絕對是沒有任何優點的。6月時，迅銷曾說人氣商品刷毛衣物系列，將在2022年秋天提高售價。另外，應該陸續有其它產品還會加入漲價行列。