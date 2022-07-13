中央13日公布新竹縣新增734例確診案例，分別為346位男性和388位女性，年齡分布在0至93歲，12歲以下143人、65歲以上52位，多數集中18歲至64歲青壯年佔6成9。目前新竹縣居家隔離879人、居家照護列管人數2353人，累計今年確診人數104965人。

新增確診者分布為竹北市302例、竹東鎮107例、湖口鄉83例、新豐鄉87例、新埔鎮40例、關西鎮44例、芎林鄉20例、橫山鄉9例、寶山鄉18例、北埔鄉8例、峨眉鄉4例、尖石鄉9例、五峰鄉3例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

縣長楊文科提醒，設籍新竹縣滿65歲以上及原住民55歲以上的長者，在7月31日前在合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所及社區接種站，施打任何廠牌疫苗，不論劑次，都可現場領取1000元全聯禮券與2劑快篩試劑。

15日下午1時30分至3時30分在台大生醫竹北院區開設一場500名額的Novavax疫苗接種站，下午2時至3時在湖口聖母診所旁廣場開設500名額的莫德納疫苗接種站，請民眾多加利用。

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

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