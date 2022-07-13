台北停滯說 陳時中：沒指責任何一人，我是不捨。曾薏蘋攝

民進黨今提名衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中致詞時特別提到日前「台北停滯」澄清，「我要澄清，沒有指責任何人，我是不捨，我看到有些機會讓台北可以更好卻錯失了，我不捨之心油然而生」，希望大家能夠得到共好、共榮。

陳時中致詞內容：

經過九百天的疫情，其實我在記者會從來沒看稿，但今天這事情太重要，還是照著稿說。

非常感謝蔡英文主席與中執會同志的肯定，徵召我參加台北市長選舉，台北市為國家的首都，擁有最大的資源，這幾年的滿意度總是不盡理想，我為台北不捨，因為台北值得更好。

我說台北停滯，我要澄清，沒有指責任何人，我是不捨，我看到有些機會讓台北可以更好卻錯失了，我不捨之心油然而生，希望大家能夠得到共好、共榮。

台灣的GDP成長、經濟也成長，但台北跟鄰近的城市來比較，城市市民並沒有城市光榮感，台北呢？我們是否能夠為台北多做一些、讓她更好！當世界看到台灣，也會看到台北，所以要做出改變，我們要一起努力，我們不是只靠嘴巴，要來做，要做出甚麼，才對得起台北、台灣。

我認為，一個首都市長，不只要讓台北好，也要當區域發展的火車頭，首都市長要做好的協調者，跟中央合作，並與周邊共好，首都的格局才能實現，為了達成這個夢想，我與佳龍一起來做，我們過往就很多聯繫，例如邊境管理，我們有充分的合作，週六選對會宣布徵召以來，受到廣大的支持，但我知道民意如流水、聲量僅一時，讓我們努力，把聲量化為選票，讓台北能夠更好。

現在責任來了，我就一定全力以赴，台北市值得更好，我有理念也有協調力，對自己家園更有熱情，我會讓台北成為首都圈的領頭羊、成為耀眼的城市。