今日有網友在臉書上傳一段行車紀錄器，為一名女重機女騎士先前行經新北快速高架道路時，疑似未注意前車車況，不慎撞上前車車尾，整個人翻了360度重摔落地，還被機車壓住。影片曝光後，不少網友歪樓聚焦女騎士穿著黑色絲襪，也有網友直呼「好痛！」並擔憂其傷勢。

臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》今日上傳一段行車紀錄器，事發地點為新北快速高架道路，此起車禍發生在上個月，透過畫面可見，一名重機騎士發現前方車輛減速，先變換車道閃過，緊跟在後方另名穿著黑色絲襪與短褲的重機女騎士，則直接撞上車尾，整個人騰空翻了360度，重摔在地板上，還被噴飛的重機再次重壓。

下段畫面中，女騎士因重摔落地，痛苦地在地面上掙扎，一度嘗試站起身，卻未順利撐起身體，下秒隨即失去重心跪在地板上，直到影片結束，都沒能成功站起身。

留言區有其他網友上傳車禍其他視角畫面，女騎士看起來無大礙，坐在路邊滑手機，等待車禍處理，還有一名自稱為第一輛重機的網友表示，影片中是他與女友不慎車禍；其他網友則擔憂，重機女騎士摔得如此重，一定要去醫院進行精密檢查，確定身體無其他傷害。