台北市長柯文哲在競選期間喊出8年要蓋5萬戶社會住宅，但如今只蓋2萬戶，還認為蔡英文總統喊出的8年20萬戶也鐵定跳票。不過，內政部營建署長吳欣修13日不僅嗆柯，「不要說5萬戶了，他連2萬戶都做不到」，還說「柯市長任內規畫興建的只有1萬2000戶，其他都是前任們興建的」，並強調，20萬戶包括興建12萬戶社會住宅及推動8萬戶包租代管，在小英總統任內完成，「絕對沒有問題」。

柯文哲日前在民眾黨智庫論壇演說中，坦自做不到競選時期「8年蓋5萬戶社會住宅」的承諾，但也同時認為，「蔡英文的8年20萬戶鐵定跳票」。

對此，吳欣修今天在台南市參加「開南安居」社會住宅動工典禮時，指當初的12萬戶社宅，原本希望地方政府從2016年起陸續興建，但2019年發現地方限於人力、財力出現興建遲緩的情況，因此改由內政部直接興建，目前全台已經發包超過2萬戶，超過6都任何一個市政府所興建的的數量。

吳欣修還說，12萬戶社宅中，目前規畫由中央興建6萬7500戶、地方5萬2500戶，地方的部分應該沒有問題；中央經過盤點後，也應該都能在蔡總統的任內完成。

吳欣修強調，為了蓋社會住宅，國家住宅及都市更新中心已向銀行聯貸4100多億元，「借的錢比高鐵還多」，成為全台銀行最大的單一債務人。