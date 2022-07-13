BWF超級500系列新加坡羽球公開賽，世界排名第4的寶島一哥周天成，今天（13日）下午和中國大陸世界排名第24選手陸光祖較量，首局雙方就激戰到「丟士」，經過適應場地風向、燈光後，周天成更能掌握比賽狀況，26比24、21比17，收下雙方生涯交手第4勝。

首局開賽周天成被陸光祖連下3分，這局最多曾落後4分，不過一開始有點受到球場燈光影響的天哥就是韌性十足，在技術暫停前追到10比10，雖被陸光祖先搶到第11分，並再度小小擴大一些領先分數，但該局尾聲周天成連下4分，反而18比16超前，但又被陸光祖連拿2分追平，接著兩人進入「丟士」，並且你來我往互相拉鋸，其中一分兩人網前對抗，周天成把握機會快速回擊得分，大吼為自己加油，最後周天成一次落點刁鑽的得分好球，加上陸光祖回擊掛網，周天成辛苦收下首局。

經過首局適應場地，周天成第2局更能掌握場上狀況，前半局靠著一波6比0高潮擴大雙方分差，且很快取得10比3領先，陸光祖透過幾波積極搶攻追回一點分數，不過周天成還是在一記漂亮跳殺後，11比5進入技術暫停，回到場上後，周天成冷靜面對對手攻勢，最多曾14比5領先達9分。

儘管該局尾聲陸光祖追到16比18只剩2分差，周天成仍沒讓出領先，並在一次漂亮得分取得賽末點後，再一次大喊，場邊觀眾也送上歡呼，不時有球迷喊著「小天加油」，且連球網也幫忙，最後一分周天成叩殺打到網袋，但球幸運翻網過，陸光祖反應不及，歷時52分鐘的對抗就此結束。