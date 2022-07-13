新北市教育局推出免費課程「線上暑輔學力PLUS」影片新系列，新增「跟藝術家學美感」、「口說英語」等課程，讓學生從生活經驗取材，學習藝術創作、英語會話。（新北市教育局提供）

暑假到來，為了增進國中生寫作技巧，新北市教育局再度推出免費課程「線上暑輔學力PLUS」影片新系列，邀請全國名師線上教授寫作課，還有「跟藝術家學美感」、「口說英語」等課程，讓學生從生活經驗取材，學習藝術創作、英語會話，影片還能無限次播放，讓學生不斷重複觀看學習。

教育局長張明文表示，新北市今年推出「線上暑輔學力PLUS」系列學習資源，延續「新北暑假不打烊」系列影片，提供學生線上實作課程，提升學習力，並培養解決問題的能力，另外也增加「生活科技實作」及「會考也會說-英語口說」課程，整理會考考試重點，透過實作與生活應用，增強學生理解能力。

教育局指出，線上暑輔學力PLUS的「跟大師學寫作」課程，邀請多位位寫作大師線上直播授課，暢銷作家歐陽立中將教導學生透過技巧傳達觀點、提升寫作力；惠文高中主任蔡淇華將以寫作能力快速上身的七個方法，幫助學生從會考作文走入文學、文字應用；丹鳳高中主任宋怡慧則以邏輯分類、鍊字金句術等技巧，幫助學生成為寫作高手。

另外，「跟藝術家學美感」課程邀請新泰國中爵士樂團指揮老師林映辰，透過隨手物品學習實作爵士樂的律動；莊孟勳、黃柏諴及饒祗豪老師則會帶領學生學習嘻哈舞蹈，製作自媒體影音、利用日常蔬果、廢材製作版畫，從生活中尋找靈感、美感。

教育局表示，同學可以在7月18日至8月11日，每周一至四下午2時到3時30分到教育局（https://reurl.cc/kVgm6L) 觀看線上暑輔學力PLUS影片，可以不斷重複觀看學習，另外每周四下午2時到3時30分也會安排寫作大師線上直播與同學面對面授課，除了YouTube頻道外，也可在「國中學力PLUS」學習網站（https://-holiday.ntpc.edu.tw/Junior/) 收看，網站內也有149集學力大爆發影片，幫助學生加強各科學業。