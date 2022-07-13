國民黨市長參選人林耕仁（右）13日與市議會至新竹棒球場勘查，他表示，球場還是有多項問題待改善，籲市府盡快改進，絕不能有安全上的顧慮。（陳育賢攝）

國民黨市長參選人林耕仁（左）13日與市議會至新竹棒球場勘查，他表示，球場還是有多項問題待改善，籲市府盡快改進，絕不能有安全上的顧慮。（陳育賢攝）

新竹市立棒球場回歸倒數9天，工程單位做最後趕工。（陳育賢攝）

新竹市立棒球場回歸倒數9天，工程單位做最後趕工，並改正日前被提出的外野牆面顏色與場邊溝蓋等缺失，市議會13日特別至球場勘查，確保球場設施完備，國民黨市長參選人林耕仁表示，球場還是有多項問題待改善，籲市府盡快改進，絕不能有安全上的顧慮。

新竹市政府斥資12億於2019年動工整建新竹市立棒球場，今年6月被指有排水溝蓋、水泥，中外野視線是淺色等缺失，市府近日已趕工修正。

為確保球場開幕時，各項軟便設施能夠完備，提供給球員及球迷安全、舒適的環境，新竹市議會今天特別安排市政考察行程前往勘查場地，包括議長許修睿、副議長余邦彥、國民黨新竹市長參選人林耕仁以及議會所有議員都到現場了解球場工程。

林耕仁表示，新竹棒球場的整建工程花費了12億，整建的花費幾乎超過台灣其他地方重新興建1座棒球場的經費，相對的品質應該是非常好而且專業，但是從之前的會勘情形到今天的實際考察，還是存在許多問題。

他說，球場馬上使用在即，希望市府能聽進建議，督促廠商及相關單位盡速改進缺失，尤其不能有安全上的顧慮，新竹棒球場的相關問題也會持續繼續關注，安全第一是最高原則。

林耕仁也指出，近來運動風潮越來越盛行，很多人開始關心在地選手發展與表現，能夠出國比賽獲得獎牌，是非常榮耀的事情。同時也希望新竹的體育蓬勃發展，所謂「工欲善其事，必先利其器」，有好的場地、設備，才能讓選手們安全訓練，達成好多成績，因此解決棒球場的相關安全疑慮，也顯得非常重要，刻不容緩。

市議員鍾淑英則表示，自己長期關注新竹市體育發展，這次看到棒球場建設出現如此多的安全缺失，實在是非常的離譜、不可置信，要求在7月22日球賽開打之前，市府、廠商務必將相關問題解決處理完畢，否則真的對不起新竹市民。自己也會持續追蹤，既然已經編列12億預算，每一分錢都要花在刀口上，絕對為市民權益做最高標準的把關。

代理市長陳章賢指出，市府依照程序於6月邀請中華職棒祕書長楊清瓏與競賽組團隊、味全龍球團、龍來球場公司現地勘查，並依照各界意見積極改善，目前皆已完成，尤其球迷關心的溝蓋、中外野牆面，都已經依照中職及球團建議完成。

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