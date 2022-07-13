銀髮人才服務據點上午正式揭牌成立，提供55歲以上或依法退休欲再就業的求職者，與企業媒合服務。（勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

現場舉辦首場聯合徵才，矽品精密、全家、遠百愛買和青松健康公司設攤，提供逾500個工作機會。（勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

勞動部勞動力發展署中彰投分署副分署長阮啟釧。（勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市成立第一處銀髮人才服務據點，副市長令狐榮達13日主持揭牌儀式時表示，市長盧秀燕上任後很重視市民就業，不只服務青壯年，未來將透過專業人員提供客製化徵才活動與服務，協助55歲以上求職者與企業媒合，幫助中高齡市民再創職涯第二春。

少子化加高齡化的社會，已成為不可逆的發展趨勢，善用退休銀髮長者再度加入職場將是未來趨勢。據點位在台中市東區勞工服務中心一樓，現場同步舉辦第一場銀髮徵才活動，矽品精密、全家便利商店、遠百（愛買）、青松健康公司等4家企業設攤，提供507個職缺，吸引上百人次投遞履歷。

令狐榮達表示，市府今年推動中高齡人力資源再運用獎勵方案，加碼事業單位「僱用獎助獎勵金」、「繼續僱用高齡者獎勵金」，並首創中高齡求職者「就業獎勵金」，獎勵最長6個月，最高可領1萬8000元獎勵金，歡迎事業單位及中高齡朋友，多加善用銀髮據點與市府就業服務資源。

因應疫情，市府勞工局5月起已辦理多場實體與視訊雙軌併行徵才活動，配合紓困條例延長至明年6月底，向勞動部再爭取安心即時上工計畫3000個職缺，提供衛生局、環保局及各區公所等多個公部門機關計時工作機會。

銀髮人才服務據點掛牌上路第一天，亦進用1名70歲的何先生，在現場協助接待求職民眾，平時也需整理據點書籍資料和求職求才資料的定期更新，表現優異。

勞工局長張大春表示，銀髮族再就業，工作經驗豐富、向心力高，且工作態度佳，通常具有較強的溝通協調能力，在在是就業優勢；據點成立後，將由專業輔導員一對一諮詢，從評估就業需求、職業能力與職涯志向，再到協助就業準備及就業媒合，幫助銀髮退休者結合興趣與能力，規畫第二職涯方向。

此外，也針對企業端提供求才諮詢、職缺開發與合作辦理職場體驗、培力訓練課程及客製化徵才服務。