國民黨中常會今天再徵召現任澎湖縣長賴峰偉繼續爭取連任，黨秘書長黃健庭表示，黨中央對澎湖縣長提名做了3次民調，民調對戰民進黨主要對手下，現任賴還是能夠勝出，最後黨中央慎重提出一個最具勝選實力人選。

黨主席朱立倫表示，賴峰偉有豐厚行政經驗，擔任三任來改變澎湖，把墳墓變綠地，讓離島做汙水下水道，認真努力。

朱立倫也提到，今天澎湖縣長完成提名後，國民黨在全台灣11位要連任的縣市首長，除了新北與台中市配合市政稍後提名，其他都已提名完成。

黃健庭說，這次澎湖縣長提名有賴峰偉與澎湖縣副議長陳雙全表達意願，兩人各擅勝場，昨天選戰策略會報有充分討論，最後達成共識提名賴；賴是現任，任內推動很多建設，還有一任可以完成將來澎湖重要建設。

黨副秘書長王育敏表示，澎湖縣長提名民調有做跟可能對手對比，結果賴峰偉是可以贏過對手的，選策會經綜合判斷考量，基於提名最適任候選人，以能贏得勝選為目標，認為賴還是可以贏得繼續連任的勝選。

賴峰偉說，黨中央基於爭取勝選的全方位考慮，他也有信心贏得這次勝選，會全力以赴。

對於陳雙全揚言退黨參選到底，賴峰偉表示，他與陳雙全關係與交情也不錯，努力跟陳再多協調，尋求合作；但賴也坦言，他僅有跟澎湖大老林炳坤聯絡，到目前為止還沒有跟陳雙全聯繫。