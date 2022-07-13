法務部行政執行署13日在台東地檢署拍賣陳明哲收藥商回扣案沒收的27條1公斤黃金。（圖/ 中央社）

法務部行政執行署今天在台東地檢署拍賣陳明哲收藥商回扣案沒收的27條1公斤黃金，總共拍定價格共新台幣4513萬1000元，來自台北一對年輕男女標到14條，合計約2338萬元。

衛福部台東醫院的前身台東省立醫院精神科主任陳明哲 （改名陳仁文、已過世）被台東地檢署指控涉嫌從民國87年起至96年間，收取藥商回扣、詐領健保費、販售4級毒品及違反醫師法，不法所得1億1千多萬元。

民國96年間，台東地檢署和台東縣調查站、台東縣警局刑警大隊偵辦時，分別在陳明哲和親友家中查扣現金新台幣4355萬9141元，以及27條每條1公斤的黃金（當時市價1894萬859元），合計6250萬元。

不法所得沒收定讞，台東地檢署囑託法務部行政執行署花蓮分署今天拍賣黃金。上午8時台東地檢署開放買家登記領牌，每人繳交5萬元保證金，逾百人登記搶標。台東縣警察局動員荷槍實彈霹靂小組戒備，並架起數個監視錄影。

「金天動地，黃金拍賣會」上午10時準時拍賣，為何叫「金」天動地，執行官解釋，27條、每條1公斤的黃金拍賣，總市值逼近新台幣5000萬元，是國內法拍史上單次拍賣黃金總價最高的，「真的是驚天動地」。

27條黃金分成9標，1公斤的有7標，另2標分別是8條和12條。先拍賣7標1公斤，8條和12條壓軸。第1標起標價是130萬元，立即引起近20人搶標，最後以168萬元標出，大家鼓掌喊「一路發，好彩頭」。

在一旁觀察的陳姓台東黃金業者說，這個價錢太高了，後續的拍賣，年輕人和可望搶便宜的買家應該會收手，果然往後的拍賣只有固定幾人競標。

進入壓軸階段，8條黃金，許多「大戶」準備出手，穿著黃衣男子希望執行官「喊快一點」加快競標，最後他以1339萬元得標。

最後1標12條黃金，起標價1660萬元，許多人放棄陸續離席，只剩固定幾人競標，逐步加價，最後由一對年輕男女以2004萬元得標，2人低調不願多談，僅表示來自台北，今天總共買了14條。

台東地檢署主任檢察官陳筱茜會後受訪表示，今天27條黃金總共拍定價格是4513萬1000元（查扣時市價1894萬859元），每條約167萬1518元，其中第1標是168萬元超過台銀當下的定價。

她說，今天最遠的買家從金門搭飛機來，還有台北、台中的買家昨晚就進駐台東，總共逾120名民眾搶標黃金。（編輯：郭諭儒）1110713