新北6個月到5歲幼兒第一劑莫德納疫苗14日上午9時到19日晚上9時開放預約。（新北市衛生局提供）

新北今新增4997例確診，居隔列管7658人，居家照護有1萬4551人，可解隔2401人。新北市副市長劉和然說，疫情持續緩降中，但仍要繼續觀察，北部幾個縣市都是相同狀況，居家照護部分，基層診所收案數達9成。

新北市衛生局長陳潤秋說，新北6個月到5歲幼兒第一劑莫德納疫苗14日上午9時到19日晚上9時開放預約，21日到24日接種，亞東、雙和、三重聯醫、慈濟、淡水馬偕與恩主公醫院都會開設專診提供接種服務，接下來248家醫療院所、29家衛生所與中和環球購物中心，也會陸續開設嬰幼兒專診接種。