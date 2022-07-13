隨著通膨居高不下、成本不斷攀升，幾個月前還苦於嚴重缺工的美國企業最近掀起了一波裁員潮，特斯拉、微軟、臉書、外送平台Gopuff、健身器材公司派樂騰（Peloton）、電動車新創公司Rivian和美國最大連鎖女裝零售商維多利亞的秘密（Victoria's Secret & Co）都宣布新的裁員計畫，顯示美國就業市場正在降溫。

微軟周二宣布將於全球裁減逾1,000名員工，裁員對象涵蓋不同地區與職務，但占集團整體人力不到1%。微軟強調這是因為在前一會計年度（截至6月30日）結束後重新調整人事和業務，而非受到經濟惡化影響，但該公司在5月時已經宣布將放緩Windows和Office等部門的招聘。目前微軟在全球約有18萬名員工。

根據周二披露的文件，電動車大廠特斯拉證實將永久關閉位在加州聖馬特奧市（San Mateo）的辦公室，並將裁減229位在Autopilot駕駛輔助系統部門的員工。彭博社和路透社在6月底曾報導過這個傳聞，當時即有專家認為特斯拉已經進入大砍成本的模式，受到上海封控停工、原材料成本攀升以及供應鏈問題，今年第二季特斯拉的情況可能相當嚴竣。

特斯拉執行長馬斯克在6月初曾表示他對經濟有一種「超級糟的感覺」，並表示他認為特斯拉需要裁員約10%。

電動車新創公司Rivian Automotive執行長RJ Scaringe在周一晚間發給員工的電子郵件中表示，公司將在周五向員工說明可能裁員和暫停一些項目的計畫。Scaringe表示Rivian無法免於當前經濟環境的影響，公司必須確保能持續成長。他表示公司的財務狀況良好，但已經開始優先考慮某些計畫，並停止部分項目。

彭博社援引消息人士報導，因遭逢生產瓶頸和拓展太快導致組織與人力重疊，Rivian將未來幾周內裁員約700人，相當於5%人力。報導指出，過去一年來，Rivian的員工人數多出一倍，目前約有14,000人。

臉書母公司Meta已經取消其加州矽谷總部的一項設施管理合約，將導致數百名清潔與物管工人遭到裁撤。根據提交給加州就業發展部門的文件，Meta在6月中通知設施管理服務公司ABM Industries將取消合約，而裁員計畫將於7月25日生效。臉書一名代表透露，Meta擬引進另一家設施管理公司，但未透露新合約會要求多少工人。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在7月初宣布今年招聘工程師的計畫已至少縮減30%，從最初設定的約10,000名調降至約6,000～7,000人，他並提醒員工要為經濟嚴重衰退（downturn）做好準備。祖克柏並表示，除了減少招聘外，某些職位也將遇缺不補，他並表示：「這個公司其實有很多人不應該在這裡」。

美國消費品和食品外送公司Gopuff宣布將在全球裁員約1500人、相當於10%人力，並將關閉76個美國倉庫。該公司表示，此舉是為降低管理費用並提高營運效率，以加快在2024年前實現獲利。

派樂騰宣布退出所有製造業務、將關閉期美科技（Tonic Fitness Technology）的生產設施，並裁員約600人。派樂騰在2019年收購台灣自行車廠期美科技。

該公司決定全面委外生產，並宣布將擴大與台灣力山工業的合作夥伴關係，未來力山將成為其飛輪、跑步機產品的主要代工廠。

派樂騰執行長Barry McCarthy並表示投資4億美元在俄亥俄州設立自家第一座工廠的投資計畫已經取消，待落成後就會出售該廠。

維多利亞的秘密周二宣布已經裁減約160個管理職位，約占總部人力5%。

在此之前，網飛（Netflix）、二手車電商平台Carvana、優步、福特汽車、房產仲介公司Redfin和加密貨幣交易平台Coinbase等公司都已宣布裁員或凍結人事的計畫。

根據美國人力公司Challenger, Gray & Christmas上周發布的調查報告，美國企業6月宣布的裁員人數為32,517人，較去年同期大幅增加58.8%。今年以來美國宣布的裁員人數已經達到13萬3,211人。該報告指出，美國雇主們開始削減成本以應對需求放緩和緩解財務壓力，美國勞動力市場吃緊的情況可能在未來幾個月開始紓緩。

美國勞工部上周五公布，6月非農就業人數新增37.2萬人，遠超出經濟學家預估的增加26.8萬人。6月失業率為連續第4個月維持在3.6%，僅略高於2020年2月新冠疫情爆發之前的3.5%。在利率持續升高之際，就業仍然穩健是聯準會認為美國經濟不致於陷入衰退的主要論點。

嘉信理財集團（Charles Schwab）常務董事Richard Flynn表示，就業報告是滯後的經濟指標，在經濟正在進入衰退時往往表現強勁，儘管就業數據傳來好消息，但股市可能繼續感受到貨幣緊縮、流動性萎縮和經濟增長放緩的壓力。