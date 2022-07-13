國民黨中央確定出手出手整合苗栗縣長提名亂局，將撤換宣布參選縣長到底的縣黨部主委鍾東錦，由前縣長劉政鴻接手負責輔選苗栗縣長參選人謝福弘重任，周日將舉辦新任縣黨部主委交接，黨主席朱立倫將親自出席主持。（周志豪攝）

國民黨中央確定出手出手整合苗栗縣長提名亂局，將撤換宣布參選縣長到底的縣黨部主委鍾東錦，由前縣長劉政鴻接手負責輔選苗栗縣長參選人謝福弘重任，周日將舉辦新任縣黨部主委交接，黨主席朱立倫將親自出席主持。

黨副秘書長王育敏表示，黨已提名謝福弘選苗栗縣長，鍾東錦身為縣黨部主委應全力輔選，但鍾已多次表達參選縣長到底態度，甚至要在縣黨部對面掛競選看板；在鍾沒辦法稱職扮演縣黨部主委下，國民黨須找新主委全力輔選提名候選人。

王育敏也澄清，鍾東錦過去多次提到黨中央對鍾不夠尊重，「這樣的說法不符合事實」，強調黨中央過去3個月，對整個苗栗縣長人選持續與鍾溝通，黨主席朱立倫還有主動約見鍾，過程都有持續性溝通，沒有不尊重的問題。

至於是否對鍾東錦黨紀處分，王育敏說，現階段還是持續溝通，最終希望鍾能為了整個苗栗最後的團結勝選歸隊，希望鍾可以跟黨提名的候選人一起拚苗栗勝選。