金門金湖鎮公有零售市場「半價銅板購」活動，日常用品和食品經濟又實惠。（金湖鎮公所提供）

金門金湖鎮公有零售市場今天再響起攤販叫賣聲，經濟部舉辦的「半價銅板購」活動吸引不少鄉親捧場，婆婆媽媽穿梭在人來人往中，開心說道：「好久沒這麼熱鬧了！」

金湖鎮長陳文顧在自治會會長陳翠菊的陪同下，也加入分享熱鬧和熱情的行列，現場可見「現流仔」新鮮漁獲舖滿一地，還有五顏六色的各類蔬果和時尚小物，一副百貨雲集的好風光。

陳文顧鎮長表示，只要於7月每周三活動當日（07：30開始）前往該市場以50元銅板購買活動專用票券一張（一人一次限購一張），並於該市場內的攤位消費，即可抵用100元（恕不找零）。每周三固定提供400張（售完為止），四週合計1600張，歡迎地區民眾把握機會，相揪一起來振興經濟。

陳文顧表示，受疫情影響，傳統市場人潮明顯變少，營業額減少約3至5成，經濟部為提升傳統市集商機，在7月份舉辦「半價銅板購」行銷活動，金湖鎮公有零售市場自治會也一同參與，大家一起來振興地方經濟，期待人潮帶來錢潮，讓市場攤商買氣再度活絡起來。