武陵農場去年和大久珍禽繁殖場互換1隻歐美品系的公黑天鵝，今年再以1隻母黑天鵝交換另隻加拿大品系的公黑天鵝，避免近親繁殖，讓天鵝家族更茁壯。

武陵農場園區生物相與生態物種豐富多元，武陵農場副場長胡發韜今天接受中央社記者訪問指出，農場在2007年分別自台北市立動物園取得1隻公鵝，與場內來自慈湖陵寢管理處的2隻母鵝進行繁衍，陸續生下第二代、第三代，至今已不可考繁衍至第幾代。

胡發韜指出，場內本有8隻黑天鵝，其中1隻母天鵝逃走，剩下5隻母黑天鵝、2隻公黑天鵝。去年和大久珍禽繁殖場互換公黑天鵝，今年再以1隻母黑天鵝換1隻公黑天鵝。

胡發韜說，去年與大久珍禽繁殖場進行黑天鵝交換，引進歐美品種的黑天鵝，今年再以1隻母黑天鵝交換另隻來自加拿大品系的公黑天鵝，目前，武陵農場內有4母3公黑天鵝，2對黑天鵝居住在露營區的生態池旁，另3隻黑天鵝則在場本部旁的池塘。

胡發韜指出，黑天鵝是一夫一妻制，領域性很強，但少數會有1公鵝配2母鵝，黑天鵝的記憶在1年後退化，所以容易產生近親繁衍，希望透過換鵝，增加農場內黑天鵝品系的多樣化，進一步優化黑天鵝的基因。

武陵農場去年和大久珍禽繁殖場互換1隻歐美品系的公黑天鵝，今年再以1隻母黑天鵝交換另隻加拿大品系的公黑天鵝，希望透過換鵝，增加農場內黑天鵝品系的多樣化，進一步優化黑天鵝的基因。（圖/ 中央社）

黑天鵝繁殖期約在每年冬季到4月左右，因黑天鵝父母有強烈的護幼性與領域性，屆時農場會把不同群體區隔開來，防止將要逐漸獨立門戶的小天鵝，因為領域爭奪而遭受攻擊，讓武陵黑天鵝家族都有適當棲地環境。（編輯：謝雅竹）1110713