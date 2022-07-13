芮德推出新歌〈ME TIME〉。（龍大謝提供)

芮德與高爾宣感情穩定甜蜜，34歲的她，繼上次為女性生理期寫出〈Moon Party〉後，今年生日前夕她告訴自己人生多一歲要更有勇氣、更愛自己，再度推出新歌〈ME TIME〉為自己及女生們發聲。

芮德想到自己或其他女生每天都需要不停轉換角色，可能要當女兒、要當太太、當媽媽、當員工......卻常常忘記當回自己，所以創作出〈ME TIME〉， 她想鼓勵女生們，要勇敢學習認識自己、開心擁有自己、每天都給自己一段私密的時間沈澱自己。〈ME TIME〉是芮德獻給自己也獻給女生朋友們，女生們不管在任何時候請珍惜自己，也都可以自在的做自己。

在MV中，芮德有一段現代舞獨舞，她說：「現代舞需要體態很美，跟芭雷舞很像，跳的時候很重視線條，老師有安排一段獨舞給我跳，雖然只有20幾秒，但都是地板動作，我需要一直跪在地上，要顧動作又要想著姿態，這又不是我擅長的舞蹈，我大概跳了快50次吧，一直摩擦地板，我膝蓋都磨破皮，還好出來的畫面很美，我一切都是值得的。」

而今天是芮德的生日，她將與好朋友們一起吃生日大餐簡單慶祝。她說自己的生日願望是：「我希望1.下半年可以把專輯做出來 2.辦北中南小巡演跟久違的粉絲見面，3.我要創業當老闆了。」她很喜歡生活感的物品，將自創品牌，販售生活雜貨，開創自己的斜槓人生當老闆。