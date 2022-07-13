28歲英國色情直播主Amouranth開創許多新特別的直播方式，因為火辣的風格備受矚目，她也因此賺得大把鈔票。日前，她在推特上公布了自己在OnlyFans上的總收入，因此引發眾人熱議。

Amouranth是首位在TWITCH平台的直播中穿泳衣、並在家中裝設游泳池的直播主，不但為自己帶了巨大的流量，也成功帶起泳池台的風潮，另外，她透過具有強烈的性暗示的ASMR(自發性知覺高潮反應)，雖然常常被禁止開台，卻不像其他女主播可能遭到強烈的懲處，甚至永久禁止開台。 Amouranth常常能夠復活，繼續開台直播，令眾人驚訝不已。

但不堪其擾的Amouranth將主要平台切換到OnlyFans，並在9日，在個人推特上公開自己在OnlyFans社群平台的總收入，從她公開的收入明細來看，過去的幾個月裡，竟然高達美元3300多萬（約新台幣9億）。

每個月超過百萬美金的收入。(圖/Amouranth 推特)

身為一個成人內容女主播，她將OnlyFans描述為比 Twitch「更安全的環境」。Amouranth 補充說，「你會得到很好的補償，感覺就像你正在拿回應有的權力而不是成為受害者。」