昨12日兩輛台車在46K＋500奮起湖段相遇，修枝廠商見狀緊急煞車，造成車上1名女員工反應不及跌落受傷。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今中午1點53分又傳出有一名50歲監工區道班員工從台車上跌落，左腳骨折送醫救治。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

傳員工跌落台車受傷後，現場人員立刻進行事故現場丈量和紀錄。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處所屬巡軌台車連續2天出意外，昨1名修枝廠商員工不慎跌落台車受傷，今中午1點53分又傳出有一名50歲監工區道班員工從台車上跌落，左腳骨折送醫救治。

今中午一輛正在進行路線養護的監工區台車行駛在森鐵軌道上，約1點50分行經竹崎鄉崎頂平交道時，因一旁小路有貨車急駛近平交道，台車與小貨車為避免兩車衝撞都緊急剎車，結果台車上1名員反應不及跌落，左腳當場骨折、變形，現已送至嘉義基督教醫院治療中。

無獨有偶，昨12日林鐵沿線林木修枝廠商人員駕駛台車上行，林鐵及文資處工區同仁駕駛另一輛台車下行，約下午2點38分，兩輛台車在46K＋500奮起湖段相遇，修枝廠商見狀緊急煞車，造成車上1名女員工反應不及跌落受傷，送嘉義市聖馬爾定醫院治療、縫合傷口，經林鐵及文資處初步判定，應是奮起湖車站路線管制出問題，交通部鐵道局將進行專案調查。