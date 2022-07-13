台中市長盧秀燕（右二）今天到龍井區東海商圈附近視察水溝清淤工作，更表達對清潔隊員的感謝。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

汛期到來，台中市政府環保局加強水溝清淤，減少積淹水情形，環保局今天在東海商圈位於龍井區餐飲密集區、商店街及住宅區排水溝清淤作業，市長盧秀燕前往視察，除感謝清潔隊員的付出外，也呼籲商家做好油水分離、民眾勿亂丟煙蒂等，避免油汙、垃圾造成水溝阻塞，共同維護下水道暢通。

盧秀燕表示，台中業繁榮、住戶也多，因此下水道常因油污淤積。環保局清潔隊定期清淤台中456處易積淹水處，其他地區則由民眾或里長通報不定期清淤，一年接獲通報約7000件，年平均清淤長度約達1500公里，台灣頭尾總長約400公里，如同來回3、4趟的長度。

今天環保局運用五用氣體偵測器及管中攝影機設備先行查看溝渠內狀況，確認溝內無異常氣體，清潔人員可安全作業後，再使用管中攝影機深入暗溝內探照，進行油塊清除工作。

環保局長陳宏益表示，已要求全市27區清潔隊全面巡檢及疏通456處列管易堵塞積水路段側溝，各區清潔隊堅守崗位，秉持「不怕髒、不怕臭、不怕難」理念，做好垃圾收運、清掃道路、道路側溝清淤、水肥抽運及公共區域防疫消毒等各項工作。

陳宏益說，店家平時應做好油水分離，廚餘、廢食用油應回收處理，不可直接排進水溝內，以免造成溝面阻塞、惡臭及孳生蚊蠅，環保局除例行性作業外，也持續加強水溝清疏，如市民發現排水溝有阻塞狀況，可運用「台中市民一碼通」撥打1999，即時通報處理。