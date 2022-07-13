苗栗縣議員江村貴6年前擔任頭屋鄉長時收賄80萬元，讓2名鄉民錄取為清潔隊員，最高法院駁回江的上訴，依不違背職務收受賄賂罪判刑9年4月，褫奪公權5年，沒收犯罪所得，全案定讞。江須入獄。已通知檢方啟動防逃機制。

江村貴擔任頭屋鄉鄉長期間，和時任頭屋村村長的彭正榮（一審判刑1年6月，緩刑5年、未上訴已確定），在2016年2月22日中午，由彭收受陳姓男子交付的賄賂50萬元現金後，彭分得10萬元，江分得40萬元，由江男讓陳的兒子錄取進入頭屋清潔隊。

江、彭2人另外在同年3月22日下午，由彭正榮收受林姓男子交付的賄賂50萬元現金，作為林錄取成為頭屋鄉公所清潔隊員的對價，彭分得10萬元，江則分得40萬元，林男同樣在同年5月份順利進入頭屋清潔隊。

台中高分院斥責江男案發時任鄉長，本應奉公守法，廉潔自持，為民服務，竟為貪圖不法利益收受賄賂，罔顧選民付託，敗壞官箴，嚴重斲傷國民對於公務員執行職務之公正性、廉潔性之信賴，所為殊值非難，判刑9年4月，江上訴，遭最高法院駁回確定。