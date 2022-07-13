明星賽投打陣容全數出爐，也陸續公布了全壘打大賽球員名單，不過今天出現令人惋惜的事，聯盟救援王、釀酒人終結者海德(Josh Hader)宣布將退出明星賽，海德想趁空檔陪伴妻子和剛出生的小孩，認為與家人在一起是他的職責。此外太空人強打阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)、上季國聯MVP哈波(Bryce Harper)也不會出席。

We have three new All-Stars!



They replace Bryce Harper, Yordan Alvarez, and Josh Hader on the roster. pic.twitter.com/asDrfY7UVj — MLB (@MLB) July 12, 2022

大聯盟明星賽投打陣容皆產生，已摘下27次救援成功的釀酒人終結者海德強勢入選，不過據報導表示海德已確定缺席，他選擇趁明星賽期間陪伴妻子，對方在上個月才生下兩人的孩子，海德對此說：「能夠被票選進明星賽讓我感到相當榮幸，但我覺得與家人在一起是我的職責，這是我們共同做出的決定。」

海德位置將由巨人左投羅棟(Carlos Rodon)補上，他本季從白襪轉戰舊金山，5月自責分率一度升到3.60，但慢慢找回投球感覺，到7月9日先發為止17場拿下8勝5敗，100局投球能飆出124次三振，責失30分(4轟)，近7場拿下4勝1敗，自責分率僅1.80，而他正好於9日締造本季代表作，9局僅失1分送出12K。

此外打線部分太空人阿瓦瑞茲因傷缺陣，由紅襪馬丁尼茲(J.D. Martinez)補上，他本季有9轟38分打點，打擊率.313，近7場更高達.379。而馬林魚一壘手庫柏(Garrett Cooper)則頂替上季國聯MVP哈波，庫柏本季有7轟40打點，打擊率.296，不過近7場23打數僅揮出2安打，期待他能盡快找回手感。