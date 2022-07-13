黃嘉千與夏克立爆出婚變，16年婚姻畫下句點，過程中雙方友人出面控訴彼此諸多罪狀，兩性專家欣西亞直接點出造成夫妻婚姻亮紅燈的兩大關鍵點，更強調若發生在自己跟老公身上，對方是完全無法接受。

黃嘉千曾坦言其婚姻全是假象，因為早失去來自老公的信任，欣西亞舉此為例表示雙方問題在於「價值觀差異」及「某方以撒謊方式達到目的」，接著點出婚姻是兩個人共同擁有，意謂著收入不再屬於就個人，而是歸整個家庭所有，因此賺來的錢就得按比例分配，而不能像單身時毫無節制花費，尤其錢花在哪裡得要另一半接受才可以。

欣西亞對黃嘉千情斷異國婚表達看法。（圖/欣西亞 FB）

欣西亞表示若夫妻出現歧見，一定要在互相信任基礎之下提出溝通，必須得彼此妥協或退讓，才能夠達到共識，如果一方堅持己見，到最後是用撒謊達到目的，那自然會失去對方的信任，接著強調只是針對黃嘉千例子做討論，並非是他們婚姻裡的實際情形。

欣西亞表示對黃嘉千向媒體披露的說詞充滿矛盾，從她舉例「我和夏克立婚姻充滿謊言」、「夏克立失去對我的信任」，似乎自己就是撒謊那方，若讓婚姻充滿謊言的是她自己，跟法院訴請離婚的也是她自己，單就邏輯上而言似乎說不通，但也表示或許離婚應該有其他原因，只是黃嘉千可能不願意說清楚，導致外界霧裡看花。